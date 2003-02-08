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Постер к 1-му сезону сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Киноафиша Сериалы Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Сезоны Сезон 1

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»

В 1-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» в нью-йоркской канализации обнаруживаются крайне необычные постояльцы. На протяжении 15 лет в технической каморке среди труб и стоков живут четверо мутантов. Это огромные черепахи, ростом и телосложением похожие на взрослых мужчин и вполне разумные, но зеленые и покрытые панцирями. Их обучает не менее эксцентричный сэнсэй – старый мастер-крыса по имени Сплинтер. Он учит ребят древнему искусству восточного боя ниндзюцу, чтобы в случае необходимости мутанты могли защитить самих себя и людей и противостоять настоящему злу.

Список серий 1-го сезона сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Время перемен Things Change
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2003
Лучшая мышеловка A Better Mousetrap
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2003
Нападение мышеловов Attack of the Mousers
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2003
Познакомтесь, Кейси Джонс Meet Casey Jones
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2003
Нано Nano
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2003
Тьма на окраине города Darkness on the Edge of Town
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2003
Как стать невидимым The Way of Invisibility
Сезон 1 Серия 7
22 марта 2003
Падший Ангел Fallen Angel
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2003
Мусорщик Garbageman
Сезон 1 Серия 9
5 апреля 2003
Шреддер наносит удар: Часть 1 The Shredder Strikes - Part One
Сезон 1 Серия 10
12 апреля 2003
Шреддер наносит удар: Часть 2 The Shredder Strikes - Part Two
Сезон 1 Серия 11
19 апреля 2003
Неубедительный титан-черепаха The Unconvincing Turtle Titan
Сезон 1 Серия 12
3 мая 2003
Записки из подземелья: Часть 1 Notes from the Underground - Part One
Сезон 1 Серия 13
10 мая 2003
Записки из подземелья: Часть 2 Notes from the Underground - Part Two
Сезон 1 Серия 14
17 мая 2003
Записки из подземелья: Часть 3 Notes from the Underground - Part Three
Сезон 1 Серия 15
24 мая 2003
Король The King
Сезон 1 Серия 16
31 мая 2003
Шреддер наносит ответный удар: Часть 1 The Shredder Strikes Back - Part One
Сезон 1 Серия 17
7 июня 2003
Шреддер наносит ответный удар: Часть 2 The Shredder Strikes Back - Part Two
Сезон 1 Серия 18
14 июня 2003
Рассказы Лео Tales of Leo
Сезон 1 Серия 19
13 сентября 2003
Охотник на монстров The Monster Hunter
Сезон 1 Серия 20
20 сентября 2003
Возвращение в Нью-Йорк: Часть 1 Return to New York - Part One
Сезон 1 Серия 21
27 сентября 2003
Возвращение в Нью-Йорк: Часть 2 Return to New York - Part Two
Сезон 1 Серия 22
4 октября 2003
Возвращение в Нью-Йорк: Часть 3 Return to New York - Part Three
Сезон 1 Серия 23
11 октября 2003
Рафаэль и малыш Lone Raph and Cub
Сезон 1 Серия 24
18 октября 2003
В поисках Сплинтера: Часть 1 Search for Splinter - Part One
Сезон 1 Серия 25
25 октября 2003
В поисках Сплинтера: Часть 2 Search for Splinter - Part Two
Сезон 1 Серия 26
1 ноября 2003
График выхода всех сериалов
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