CSI: NY 2004 - 2013 season 8

CSI: NY season 8 poster
Kinoafisha TV Shows CSI: NY Seasons Season 8

CSI: NY 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 23 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 18
Runtime 12 hours 54 minutes
"CSI: NY" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» с памятного для всех членов команды 11 сентября проходит десять лет. Мак и его коллеги вспоминают события того времени. Кроме того, Мак готовится к мемориальному собранию, на котором он должен прочитать речь, а его сослуживцы занимаются новым расследованием. Главным подозреваемыми в деле становятся молодой человек с белой кожей по имени Майк Блэк и афроамериканец Майк Уайт. Кто-то застрелил бойфренда рок-певицы прямо в его квартире. Ключом к раскрытию этого преступления может оказаться его сосед по комнате, который таинственным образом исчез.

 

Indelible
Season 8 Episode 1
23 September 2011
Keep It Real
Season 8 Episode 2
30 September 2011
Cavallino Rampante
Season 8 Episode 3
7 October 2011
Officer Involved
Season 8 Episode 4
14 October 2011
Air Apparent
Season 8 Episode 5
21 October 2011
Get Me Out of Here!
Season 8 Episode 6
4 November 2011
Crushed
Season 8 Episode 7
11 November 2011
Crossroads
Season 8 Episode 8
18 November 2011
Means to an End
Season 8 Episode 9
2 December 2011
Clean Sweep
Season 8 Episode 10
6 January 2012
Who's There?
Season 8 Episode 11
13 January 2012
Brooklyn ‘Til I Die
Season 8 Episode 12
3 February 2012
The Ripple Effect
Season 8 Episode 13
10 February 2012
Flash Pop
Season 8 Episode 14
30 March 2012
Kill Screen
Season 8 Episode 15
6 April 2012
Sláinte
Season 8 Episode 16
27 April 2012
Unwrapped
Season 8 Episode 17
4 May 2012
Near Death
Season 8 Episode 18
11 May 2012
