В 8-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» с памятного для всех членов команды 11 сентября проходит десять лет. Мак и его коллеги вспоминают события того времени. Кроме того, Мак готовится к мемориальному собранию, на котором он должен прочитать речь, а его сослуживцы занимаются новым расследованием. Главным подозреваемыми в деле становятся молодой человек с белой кожей по имени Майк Блэк и афроамериканец Майк Уайт. Кто-то застрелил бойфренда рок-певицы прямо в его квартире. Ключом к раскрытию этого преступления может оказаться его сосед по комнате, который таинственным образом исчез.