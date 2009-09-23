Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

CSI: NY 2004 - 2013 season 6

CSI: NY season 6 poster
Kinoafisha TV Shows CSI: NY Seasons Season 6

CSI: NY 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 23 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 29 minutes
"CSI: NY" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» члены команды CSI оказываются участниками пулеметной перестрелки, но им удается уцелеть. Однако вскоре жизнь одного из них в корне меняется. Это оказывается для него серьезной мотивацией, чтобы собрать воедино части своей жизни и отыскать преступника, развязавшего стрельбу. Мак оказывается вовлечен в дело об интернет-преступнике, который, судя по всему, охотится за медицинскими сотрудниками. Главный подозреваемый упомянул имя отца Мака, который ушел из жизни почти 20 лет тому назад. Хоукс изучает ДНК с места преступления и приходит к неожиданному заключению.

 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"CSI: NY" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Epilogue (2)
Season 6 Episode 1
23 September 2009
Blacklist (Featuring Gravedigger)
Season 6 Episode 2
30 September 2009
LAT 40° 47' N/Long 73° 58'W
Season 6 Episode 3
7 October 2009
Dead Reckoning
Season 6 Episode 4
14 October 2009
Battle Scars
Season 6 Episode 5
21 October 2009
It Happened to Me
Season 6 Episode 6
4 November 2009
Hammer Down
Season 6 Episode 7
11 November 2009
Cuckoo's Nest
Season 6 Episode 8
18 November 2009
Manhattanhenge
Season 6 Episode 9
25 November 2009
Death House
Season 6 Episode 10
9 December 2009
Second Chances
Season 6 Episode 11
16 December 2009
Criminal Justice
Season 6 Episode 12
13 January 2010
Flag on the Play
Season 6 Episode 13
20 January 2010
Sanguine Love
Season 6 Episode 14
3 February 2010
The Formula
Season 6 Episode 15
10 February 2010
Uncertainty Rules
Season 6 Episode 16
3 March 2010
Pot of Gold
Season 6 Episode 17
10 March 2010
Rest in Peace, Marina Garito
Season 6 Episode 18
7 April 2010
Redemption
Season 6 Episode 19
14 April 2010
Tales from the Undercard
Season 6 Episode 20
5 May 2010
Unusual Suspects
Season 6 Episode 21
12 May 2010
Point of View
Season 6 Episode 22
19 May 2010
Vacation Getaway
Season 6 Episode 23
26 May 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more