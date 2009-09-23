В 6-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» члены команды CSI оказываются участниками пулеметной перестрелки, но им удается уцелеть. Однако вскоре жизнь одного из них в корне меняется. Это оказывается для него серьезной мотивацией, чтобы собрать воедино части своей жизни и отыскать преступника, развязавшего стрельбу. Мак оказывается вовлечен в дело об интернет-преступнике, который, судя по всему, охотится за медицинскими сотрудниками. Главный подозреваемый упомянул имя отца Мака, который ушел из жизни почти 20 лет тому назад. Хоукс изучает ДНК с места преступления и приходит к неожиданному заключению.