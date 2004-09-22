В 1-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Мак и Стелла находят трех мертвых женщин со схожими повреждениями. Снимки, оставленные на месте преступления, указывают на супружескую пару опекунов одной из жертв. Также под подозрением оказывается ее парень, который клянется, что не видел ее несколько дней. Единственным свидетелем по делу оказывается юная девушка, страдающая психическим расстройством. Тем временем неизвестный насилует и избивает молодую состоятельную женщину. Жертву находят в Центральном парке в бессознательном состоянии, а улик и свидетелей поблизости не обнаруживается.