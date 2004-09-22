Menu
CSI: NY 2004 - 2013 season 1

Season premiere 22 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 29 minutes
"CSI: NY" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Мак и Стелла находят трех мертвых женщин со схожими повреждениями. Снимки, оставленные на месте преступления, указывают на супружескую пару опекунов одной из жертв. Также под подозрением оказывается ее парень, который клянется, что не видел ее несколько дней. Единственным свидетелем по делу оказывается юная девушка, страдающая психическим расстройством. Тем временем неизвестный насилует и избивает молодую состоятельную женщину. Жертву находят в Центральном парке в бессознательном состоянии, а улик и свидетелей поблизости не обнаруживается.

"CSI: NY" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Blink
Season 1 Episode 1
22 September 2004
Creatures of the Night
Season 1 Episode 2
29 September 2004
American Dreamers
Season 1 Episode 3
6 October 2004
Grand Master
Season 1 Episode 4
27 October 2004
A Man a Mile
Season 1 Episode 5
3 November 2004
Outside Man
Season 1 Episode 6
10 November 2004
Rain
Season 1 Episode 7
17 November 2004
Three Generations Are Enough
Season 1 Episode 8
24 November 2004
Officer Blue
Season 1 Episode 9
1 December 2004
Night, Mother
Season 1 Episode 10
15 December 2004
Tri-Borough
Season 1 Episode 11
5 January 2005
Recycling
Season 1 Episode 12
12 January 2005
Tanglewood
Season 1 Episode 13
26 January 2005
Blood, Sweat & Tears
Season 1 Episode 14
9 February 2005
'Til Death Do We Part
Season 1 Episode 15
16 February 2005
Hush
Season 1 Episode 16
23 February 2005
The Fall
Season 1 Episode 17
2 March 2005
The Dove Commission
Season 1 Episode 18
23 March 2005
Crime and Misdemeanor
Season 1 Episode 19
13 April 2005
Supply and Demand
Season 1 Episode 20
27 April 2005
On the Job
Season 1 Episode 21
4 May 2005
The Closer
Season 1 Episode 22
11 May 2005
What You See is What You See
Season 1 Episode 23
18 May 2005
