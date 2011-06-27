Во 2-м сезоне сериала «Диагнозу вопреки» Кэти хочет получить мнение еще одного врача о своей проблеме. Это приводит к напряжению в ее отношениях с ревнивым доктором Тоддом. Шон наконец узнает о раке своей сестры. Эта новость дается ему нелегко, особенно если учесть, что в это время он как раз приспосабливается к новой жизни с беременной Ребеккой. То, что она так долго скрывала от него правду, вызывает у него ярость, а не сочувствие. Семейная жизнь Кэти также переносит не лучшие времена. Адаму приходится посетить психолога против своей воли, а Пол нарывается на очередной скандал с бывшей женой.