Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Диагнозу вопреки
Киноафиша Сериалы Диагнозу вопреки Сезоны Сезон 2

The Big C 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Диагнозу вопреки»

Во 2-м сезоне сериала «Диагнозу вопреки» Кэти хочет получить мнение еще одного врача о своей проблеме. Это приводит к напряжению в ее отношениях с ревнивым доктором Тоддом. Шон наконец узнает о раке своей сестры. Эта новость дается ему нелегко, особенно если учесть, что в это время он как раз приспосабливается к новой жизни с беременной Ребеккой. То, что она так долго скрывала от него правду, вызывает у него ярость, а не сочувствие. Семейная жизнь Кэти также переносит не лучшие времена. Адаму приходится посетить психолога против своей воли, а Пол нарывается на очередной скандал с бывшей женой.

Список серий 2-го сезона сериала «Диагнозу вопреки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Потеря пациентов Losing Patients
Сезон 2 Серия 1
27 июня 2011
Музыкальные стулья Musical Chairs
Сезон 2 Серия 2
4 июля 2011
Сексуальное исцеление Sexual Healing
Сезон 2 Серия 3
11 июля 2011
Бу! Boo!
Сезон 2 Серия 4
18 июля 2011
Кошки и собаки Cats and Dogs
Сезон 2 Серия 5
25 июля 2011
Маленькая буква «Р» The Little c
Сезон 2 Серия 6
1 августа 2011
Златовласка и медведи Goldilocks and the Bears
Сезон 2 Серия 7
8 августа 2011
Последний День Благодарения The Last Thanksgiving
Сезон 2 Серия 8
15 августа 2011
Маленькая смерть A Little Death
Сезон 2 Серия 9
22 августа 2011
Как вы себя чувствуете? How Do You Feel?
Сезон 2 Серия 10
29 августа 2011
Бой или полет Fight or Flight
Сезон 2 Серия 11
12 сентября 2011
Мрачный день The Darkest Day
Сезон 2 Серия 12
19 сентября 2011
Пересекать линию Crossing the Line
Сезон 2 Серия 13
26 сентября 2011
График выхода всех сериалов
Related video
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше