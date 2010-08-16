В 1-м сезоне сериала «Диагнозу вопреки» в центре событий оказывается обычная американская семья. Пол ходит на работу, а вечерами ноет, что он устал, и требует горячего ужина. Кэти тоже работает, но успевает и содержать дом, и воспитывать ребенка, и ухаживать за супругом. А их сын Адам посещает среднюю школу и хочет научиться нырять. Но все меняется, когда мать семейства узнает, что она больна раком. Врач обнаруживает у нее неизлечимую меланому, а значит, ее жизнь может оборваться в любой момент. Тут-то Кэти и дает себе свободу. Она выгоняет супруга, бросает работу и начинает жить так, как ей мечталось всегда до этого.