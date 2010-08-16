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Постер к 1-му сезону сериала Диагнозу вопреки
Киноафиша Сериалы Диагнозу вопреки Сезоны Сезон 1

The Big C 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Диагнозу вопреки»

В 1-м сезоне сериала «Диагнозу вопреки» в центре событий оказывается обычная американская семья. Пол ходит на работу, а вечерами ноет, что он устал, и требует горячего ужина. Кэти тоже работает, но успевает и содержать дом, и воспитывать ребенка, и ухаживать за супругом. А их сын Адам посещает среднюю школу и хочет научиться нырять. Но все меняется, когда мать семейства узнает, что она больна раком. Врач обнаруживает у нее неизлечимую меланому, а значит, ее жизнь может оборваться в любой момент. Тут-то Кэти и дает себе свободу. Она выгоняет супруга, бросает работу и начинает жить так, как ей мечталось всегда до этого.

Список серий 1-го сезона сериала «Диагнозу вопреки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2010
Летнее время Summer Time
Сезон 1 Серия 2
23 августа 2010
Не командный игрок There's No C in Team
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2010
Игра в машинки Playing the Cancer Car
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2010
Голубые ирисы Blue-Eyed Iris
Сезон 1 Серия 5
20 сентября 2010
По ухабам Taking Lumps
Сезон 1 Серия 6
27 сентября 2010
Двое в дороге Two for the Road
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2010
С днем рождения, рак Happy Birthday, Cancer
Сезон 1 Серия 8
11 октября 2010
Экстаз и огония The Ecstacy and the Agony
Сезон 1 Серия 9
18 октября 2010
Божественное вмешательство Divine Intervention
Сезон 1 Серия 10
25 октября 2010
Новые горизонты New Beginnings
Сезон 1 Серия 11
1 ноября 2010
На вершине все тропы сходятся Everything That Rises Must Converge
Сезон 1 Серия 12
8 ноября 2010
Решительные меры Taking the Plunge
Сезон 1 Серия 13
15 ноября 2010
График выхода всех сериалов
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