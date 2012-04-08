В 3-м сезоне сериала «Диагнозу вопреки» Пол с трудом восстанавливается после почти смертельного сердечного приступа. Андреа возвращается из своего африканского приключения. Тем временем Кэти впервые за время болезни получает хорошие новости о результатах химиотерапии. Чтобы расслабиться и отдохнуть от самого тяжелого этапа лечения, она создает свое веселое и безмятежное альтер эго. Пол использует свой интернет-блог, чтобы насолить бывшей жене. После этого Адам обвиняет своих родителей в лицемерии. Шон получает новую неожиданную возможность для развития собственного бизнеса.