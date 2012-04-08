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Постер к 3-му сезону сериала Диагнозу вопреки
Киноафиша Сериалы Диагнозу вопреки Сезоны Сезон 3

The Big C 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Диагнозу вопреки»

В 3-м сезоне сериала «Диагнозу вопреки» Пол с трудом восстанавливается после почти смертельного сердечного приступа. Андреа возвращается из своего африканского приключения. Тем временем Кэти впервые за время болезни получает хорошие новости о результатах химиотерапии. Чтобы расслабиться и отдохнуть от самого тяжелого этапа лечения, она создает свое веселое и безмятежное альтер эго. Пол использует свой интернет-блог, чтобы насолить бывшей жене. После этого Адам обвиняет своих родителей в лицемерии. Шон получает новую неожиданную возможность для развития собственного бизнеса.

Список серий 3-го сезона сериала «Диагнозу вопреки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Тонкий лед Thin Ice
Сезон 3 Серия 1
8 апреля 2012
Какова твоя история? What's Your Story?
Сезон 3 Серия 2
15 апреля 2012
Связка радости Bundle of Joy
Сезон 3 Серия 3
22 апреля 2012
Семейные ценности Family Matters
Сезон 3 Серия 4
29 апреля 2012
Без лица Face Off
Сезон 3 Серия 5
6 мая 2012
Права на жизнь Life Rights
Сезон 3 Серия 6
13 мая 2012
Как Базар How Bazaar
Сезон 3 Серия 7
20 мая 2012
Киллджой Killjoy
Сезон 3 Серия 8
3 июня 2012
Вая Кон Диос Vaya Con Dios
Сезон 3 Серия 9
10 июня 2012
Улетать Fly Away
Сезон 3 Серия 10
17 июня 2012
График выхода всех сериалов
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