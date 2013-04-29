В 4-м сезоне сериала «Диагнозу вопреки» время идет, а Кэти все еще чувствует себя вполне сносно, несмотря на давно поставленный страшный диагноз. Она планирует вечеринку по случаю своего очередного дня рождения, который она прежде даже не надеялась встретить в кругу своих родных. Одновременно она пытается подтолкнуть своего бывшего супруга Пола к шагу вперед и новой жизни. Но такое поведение почему-то расстраивает мужчину, а не дает ему надежду. Андреа заряжается вдохновением от Кэти и решает вернуть себе былой блеск. Адам решает исполнить одно из заветных желаний своей больной матери.