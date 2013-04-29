Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Диагнозу вопреки
Киноафиша Сериалы Диагнозу вопреки Сезоны Сезон 4

The Big C 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 29 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Диагнозу вопреки»

 

В 4-м сезоне сериала «Диагнозу вопреки» время идет, а Кэти все еще чувствует себя вполне сносно, несмотря на давно поставленный страшный диагноз. Она планирует вечеринку по случаю своего очередного дня рождения, который она прежде даже не надеялась встретить в кругу своих родных. Одновременно она пытается подтолкнуть своего бывшего супруга Пола к шагу вперед и новой жизни. Но такое поведение почему-то расстраивает мужчину, а не дает ему надежду. Андреа заряжается вдохновением от Кэти и решает вернуть себе былой блеск. Адам решает исполнить одно из заветных желаний своей больной матери.

Список серий 4-го сезона сериала «Диагнозу вопреки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Качество жизни Quality of Life
Сезон 4 Серия 1
29 апреля 2013
Не заберешь с собой You Can't Take It with You
Сезон 4 Серия 2
6 мая 2013
Качество смерти Quality of Death
Сезон 4 Серия 3
13 мая 2013
Финал The Finale
Сезон 4 Серия 4
20 мая 2013
График выхода всех сериалов
Related video
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше