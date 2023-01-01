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Постер сериала Диагнозу вопреки
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Диагнозу вопреки, список сезонов

The Big C 16+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Список сезонов сериала «Диагнозу вопреки»
Диагнозу вопреки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 16 августа 2010 - 15 ноября 2010
 
Диагнозу вопреки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 27 июня 2011 - 26 сентября 2011
 
Диагнозу вопреки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 8 апреля 2012 - 17 июня 2012
 
Диагнозу вопреки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
4 эпизода 29 апреля 2013 - 20 мая 2013
 
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