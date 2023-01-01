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Диагнозу вопреки
Сезоны
Диагнозу вопреки, список сезонов
The Big C
16+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Showtime
Список сезонов сериала «Диагнозу вопреки»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
16 августа 2010 - 15 ноября 2010
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
27 июня 2011 - 26 сентября 2011
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
8 апреля 2012 - 17 июня 2012
Сезон 4 / Season 4
4 эпизода
29 апреля 2013 - 20 мая 2013
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