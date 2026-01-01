Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Задача трех тел
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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
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