«Очень странные дела» в пролете: 5 самых популярных SciFi-сериалов на Netflix прямо сейчас
От мрачной антиутопии до пугающего райского острова.
Написать
7 ноября 2024 10:28
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные
Долгожданная экранизация Fallout, мрачный триллер с Эндрю Скоттом и самый обсуждаемый российский детектив года.
Написать
2 мая 2024 10:00
Новый сериал от создателей «Игры престолов»: в чем феномен «Задачи трех тел» и стоит ли его смотреть?
21 марта вышли все 8 эпизодов 1-го сезона долгожданного сериала Netflix «Задача трех тел» — экранизации научно-фантастической трилогии «Память о прошлом Земли». Рассказываем, почему книга мгновенно стала популярной и чем примечателен сериал.
Написать
21 марта 2024 18:25
Вышел финальный трейлер научно-фантастического мини-сериала «Задача трех тел»
Эпичное путешествие сквозь время и пространство.
Написать
11 марта 2024 11:02
Эйса Гонсалес оказывается в эпицентре вселенского катаклизма в трейлере мини-сериала «Задача трех тел»
Шоураннерами выступают создатели «Игры престолов».
Написать
10 января 2024 11:25
«Дева и дракон», новый фильм по «Ведьмаку» и многое другое: что показали на Netflix Geeked Week 2023
Масса трейлеров, тизеров и видеоанонсов.
Написать
13 ноября 2023 10:02
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
