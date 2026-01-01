Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Александр Ву
Alexander Woo
Киноафиша
Персоны
Александр Ву
Александр Ву
Alexander Woo
Карьера
Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.9
Настоящая кровь
(2008)
7.8
Манхэттен
(2014)
7.5
Террор
(2018)
Фильмография Александр Ву
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Драма
Исторический
Мелодрама
Мистика
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2018
2017
2014
2008
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Сценарист
5
Продюсер
1
7.3
Задача трех тел
драма, фантастика
2024, США
7.5
Террор
драма, ужасы, триллер
2018, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.6
Бессмертная жизнь Генриетты Лакс
The Immortal Life of Henrietta Lacks
драма, документальный, детектив, исторический
2017, США
7.8
Манхэттен
драма
2014, США
7.9
Настоящая кровь
драма, мелодрама, мистика
2008, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667