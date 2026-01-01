Оповещения от Киноафиши
Александр Ву
Александр Ву Alexander Woo
Александр Ву

Alexander Woo

Карьера
Продюсер, Сценарист

Популярные фильмы

Настоящая кровь 7.9
Настоящая кровь (2008)
Манхэттен 7.8
Манхэттен (2014)
Террор 7.5
Террор (2018)

Фильмография Александр Ву

Жанр
Год
Задача трех тел 7.3
Задача трех тел
драма, фантастика 2024, США
Террор 7.5
Террор
драма, ужасы, триллер 2018, США
Бессмертная жизнь Генриетты Лакс 6.6
Бессмертная жизнь Генриетты Лакс The Immortal Life of Henrietta Lacks
драма, документальный, детектив, исторический 2017, США
Манхэттен 7.8
Манхэттен
драма 2014, США
Настоящая кровь 7.9
Настоящая кровь
драма, мелодрама, мистика 2008, США
