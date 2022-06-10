Героини семейного фэнтези-сериала «Наша милая ферма» – сестры-близнецы Джилл и Джеки. Они живут в идиллическом природном уголке, за густыми лесами и лавандовыми полями. Семье девочек принадлежит маленькая и небогатая, но уютная и очень любимая ими ферма, где они дни напролет проводят на свежем воздухе, ухаживая за животными. Самое удивительное, что среди их подопечных попадаются говорящие звери: овечка Барбара, щенок Такер, утенок Эл и многие другие. Каждые день на ферме – это настоящее приключение!