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Постер сериала Наша милая ферма
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Киноафиша Сериалы Наша милая ферма

Наша милая ферма (2022 - …)

Lovely Little Farm 18+
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 6 часов 4 минуты

О чем сериал

Героини семейного фэнтези-сериала «Наша милая ферма» – сестры-близнецы Джилл и Джеки. Они живут в идиллическом природном уголке, за густыми лесами и лавандовыми полями. Семье девочек принадлежит маленькая и небогатая, но уютная и очень любимая ими ферма, где они дни напролет проводят на свежем воздухе, ухаживая за животными. Самое удивительное, что среди их подопечных попадаются говорящие звери: овечка Барбара, щенок Такер, утенок Эл и многие другие. Каждые день на ферме – это настоящее приключение!

Наша милая ферма - трейлер первого сезона
Наша милая ферма  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Джоэл Фрай
Джоэл Фрай
Доминик Мур
Мика Бальфур
Бэрри МакКарти
Кэссиди Робертс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Наша милая ферма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Наша милая ферма - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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