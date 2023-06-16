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Постер к 2-му сезону сериала Наша милая ферма
Киноафиша Сериалы Наша милая ферма Сезоны Сезон 2

Lovely Little Farm 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 2 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Наша милая ферма»

Во 2-м сезоне сериала «Наша милая ферма» продолжаются удивительные приключения сестренок Джилл и Джеки в мире говорящих животных. Пони Пиклз вновь находит неприятности для всей честной компании, хитрая утка-шарлатанка придумывает новый план, и это еще не говоря о курах, козах, альпаках и прочей разумной живности на ферме. К счастью, щенок Такер и овечка Барбара всегда готовы помочь своим друзьям-людям в любых самых неожиданных ситуациях. Джилл готовится сделать семейную фотографию со всеми животными, но Джеки саботирует ее усилия. Тем временем на ферму надвигается гроза, а овечки остаются на лугу одни.

Список серий сериала Наша милая ферма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Семья Family
Сезон 2 Серия 1
16 июня 2023
Любимец Darling
Сезон 2 Серия 2
16 июня 2023
Дети дракона Dragon Babies
Сезон 2 Серия 3
16 июня 2023
Перед сном Bedtime
Сезон 2 Серия 4
16 июня 2023
Сарай Barn
Сезон 2 Серия 5
16 июня 2023
Такер Tucker
Сезон 2 Серия 6
16 июня 2023
Вечеринка Party
Сезон 2 Серия 7
16 июня 2023
График выхода всех сериалов
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