Во 2-м сезоне сериала «Наша милая ферма» продолжаются удивительные приключения сестренок Джилл и Джеки в мире говорящих животных. Пони Пиклз вновь находит неприятности для всей честной компании, хитрая утка-шарлатанка придумывает новый план, и это еще не говоря о курах, козах, альпаках и прочей разумной живности на ферме. К счастью, щенок Такер и овечка Барбара всегда готовы помочь своим друзьям-людям в любых самых неожиданных ситуациях. Джилл готовится сделать семейную фотографию со всеми животными, но Джеки саботирует ее усилия. Тем временем на ферму надвигается гроза, а овечки остаются на лугу одни.