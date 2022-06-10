В 1-м сезоне сериала «Наша милая ферма» сестры Джилл и Джеки живут со своей семьей в удивительном природном уголке. Здесь, за густыми лесами и полями лаванды, простираются их владения – маленькая, но уютная ферма. Родители держат множество разных животных, о которых девочки с ранних лет учатся самостоятельно заботиться. Но взрослые не знают главного секрета: звери на этой ферме разумны и умеют разговаривать! Только Джеки и Джилл могут общаться с веселым щенком Такером, кокетливой овечкой Барбарой и забавным утенком Элом. Приключения начинаются, когда среди обычных утиных яиц в амбаре вдруг появляется золотое…