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Постер к 1-му сезону сериала Наша милая ферма
Киноафиша Сериалы Наша милая ферма Сезоны Сезон 1

Lovely Little Farm 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 2 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Наша милая ферма»

В 1-м сезоне сериала «Наша милая ферма» сестры Джилл и Джеки живут со своей семьей в удивительном природном уголке. Здесь, за густыми лесами и полями лаванды, простираются их владения – маленькая, но уютная ферма. Родители держат множество разных животных, о которых девочки с ранних лет учатся самостоятельно заботиться. Но взрослые не знают главного секрета: звери на этой ферме разумны и умеют разговаривать! Только Джеки и Джилл могут общаться с веселым щенком Такером, кокетливой овечкой Барбарой и забавным утенком Элом. Приключения начинаются, когда среди обычных утиных яиц в амбаре вдруг появляется золотое…

Список серий сериала Наша милая ферма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Начало Begins
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2022
Сёстры Sisters
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2022
Новорожденные Babies
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2022
Яйцо Egg
Сезон 1 Серия 4
10 июня 2022
Дождливый день Rainy Day
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2022
Семейное фото Photo
Сезон 1 Серия 6
10 июня 2022
Икота Hiccups
Сезон 1 Серия 7
10 июня 2022
График выхода всех сериалов
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