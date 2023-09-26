Математик навлекает на себя гнев мафии в трейлере сериала «Теория больших денег»

Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустил тизер-трейлер драматического сериала с элементами комедии «Теория больших денег», который ранее был известен под названием «Игра головой».

Главный герой — замкнутый преподаватель математической статистики Михаил Александрович Нефедов (Илья Маланин), который отличается безупречной памятью и вниманием к деталям. Он может воспроизвести любую информацию, с которой когда-либо имел дело. Однажды врачи сообщают Михаилу, что у его малолетнего сына смертельно опасная болезнь, лечение которой обойдется в огромную сумму денег.

Чтобы спасти ребенка, Михаил сначала продает свою квартиру, а затем решает положиться на свои необыкновенные математические способности: при помощи своих студентов он делает выверенную ставку на футбольный матч, но терпит неудачу. Ошибки в расчетах быть не могло, так что Михаил догадывается, что дело в нелегальном букмекерском бизнесе, боссы которого влияют на исход матчей. Протагонист связывается с мафией, чтобы получить свои деньги, но бандиты, разумеется, не намерены делиться. Хладнокровный и безэмоциональный Михаил готов противостоять кому угодно, лишь бы спасти сына, но даже ему доведется почувствовать себя живым и ранимым.

Режиссерами сериала выступают Филипп Файберг и Ксения Мирошник. Сценарий написала Аксинья Борисова. Съемки прошли в Москве и Краснодаре. Премьера состоится в этом году, но точная дата пока не анонсирована.