Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Теории больших денег
Киноафиша Сериалы Теории больших денег Сезоны Сезон 1

Teorii bolshih deneg 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Теории больших денег»

В 1-м сезоне сериала «Теории больших денег» в центре событий оказывается простой университетский преподаватель Михаил Александрович Нефедов. Это гениальный математик и исследователь теории вероятности, который живет с крайне редким синдромом саванта – то есть обладает уникальной памятью. Он может дословно воспроизвести страницу текста, случайно увиденную десять лет назад, ведь он не забывает ничего и никогда. Но однажды математика подводит его. Желая добыть денег на операцию сыну, он делает ставку в тотализаторе на спорт. Но выясняется, что в этом бизнесе правит подпольная мафия, а не логика. Скромный ученый Михаил Александрович бросает вызов опасным бандитам.

Список серий сериала Теории больших денег График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: есть ли у вас 6 чувство?
Итальянец развелся с женой после 77 лет брака: обомлеете, узнав причину
Тутберидзе тошно от одного упоминания Загитовой: тренер объяснила почему
Похожи как две капли воды: вот кто должен был играть в фильме «Летят журавли» вместо Самойловой
Бывшие пишут постоянно: женщин с этими именами невозможно забыть после расставания
Присвоила легендарную фамилию и позорится: внучка Евстигнеева неспроста не нравится людям
Снялась в «клубничке» и вскружила головы даже иностранцам: почему советская актриса пропала с экранов
Сидел на шее у жены: этого советского актера заманивали в США, но в итоге оставили у разбитого корыта
Люди в бешенстве: внучка Долиной оказалась в центре некрасивого скандала
Кому на Руси жить хорошо: известный продюсер озвучил баснословные гонорары звезд
От меланхолика ни следа: в улыбчивом мужчине не узнаете Пьеро из советской сказки
Свежее видео Рубальской пугает: приглядитесь к ее улыбке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше