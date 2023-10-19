В 1-м сезоне сериала «Теории больших денег» в центре событий оказывается простой университетский преподаватель Михаил Александрович Нефедов. Это гениальный математик и исследователь теории вероятности, который живет с крайне редким синдромом саванта – то есть обладает уникальной памятью. Он может дословно воспроизвести страницу текста, случайно увиденную десять лет назад, ведь он не забывает ничего и никогда. Но однажды математика подводит его. Желая добыть денег на операцию сыну, он делает ставку в тотализаторе на спорт. Но выясняется, что в этом бизнесе правит подпольная мафия, а не логика. Скромный ученый Михаил Александрович бросает вызов опасным бандитам.