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Постер телешоу Игра в кальмара: Вызов
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Игра в кальмара: Вызов, список сезонов

Squid Game: The Challenge
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов телешоу «Игра в кальмара: Вызов»
Игра в кальмара: Вызов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 22 ноября 2023
 
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