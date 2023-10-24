Меню
Игра в кальмара: Вызов
Новости
Новости о телешоу «Игра в кальмара: Вызов»
О телешоу
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о телешоу «Игра в кальмара: Вызов»
Вся информация о телешоу
На кону $4,56 млн: вышел трейлер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»
Проигравших ждет фальшивая смерть.
Написать
24 октября 2023 12:45
456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара»
Также объявлена дата премьеры.
Написать
25 сентября 2023 11:04
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
