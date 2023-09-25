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Киноафиша Новости 456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара»

456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара»

25 сентября 2023 11:04
456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара»

Также объявлена дата премьеры.

Потоковый сервис Netflix представил тизер-трейлер своего реалити-шоу на основе хитвого южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Также было объявлено, что предстоящее шоу, получившее название «Игра в кальмара: Вызов», выйдет на стриминге 22 ноября.

В состязании примут участие 456 участников со всего мира, которые будут соревноваться друг с другом в череде разных игр, знакомых зрителям по оригинальному игровому сериалу. Кроме того, в реалити-шоу будут включены совершенно новые игры. Победителем выйдет только один конкурсант. На кону — $4,56 млн (в игровом сериале приз составлял 45,6 млрд вон, то есть $38,5 млн).

Описание шоу гласит:

«Хотя реалити-версия «Игры в кальмара» не является делом жизни и смерти, ставки все равно высоки. 456 игроков будут бороться за $4,56 млн, что является самым большим денежным призом в истории реалити-телевидения. В ходе разных игр каждый игрок будет доведен до предела своих возможностей. Участникам придется решать, как далеко они готовы зайти ради победы, что выльется случайные союзы, беспощадные стратегии и выверенные по времени предательства».

Напомним, что режиссер и сценарист оригинальной «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк уже работает над вторым сезоном.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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