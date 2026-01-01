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Скоро в прокате «Одиссея»
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Игра в кальмара: Вызов
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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Номинант
BAFTA 2024
Reality
Победитель
Entertainment Craft Team
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Reality
Номинант
Entertainment Craft Team
Номинант
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