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Постер к 1-му сезону телешоу Игра в кальмара: Вызов
Киноафиша Сериалы Игра в кальмара: Вызов Сезоны Сезон 1

Squid Game: The Challenge
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Игра в кальмара: Вызов»

В 1-м сезоне шоу «Игра в кальмара: Вызов» по всему миру проходят кастинги для отбора самых сильных ловких и, конечно, интересных участников. В финал смогут пройти 456 игроков, которые и будут сражаться за главный приз – 4,56 миллиона долларов. Всю эту сумму заберет домой всего один человек, остальные претенденты отсеются в течение испытаний. Их ожидают 10 невероятно сложных и даже опасных туров. В каждом они должны будут сыграть в усовершенствованные детские игры: классики, скакалки, прятки и т.д. После каждого испытания не прошедшие его игроки будут отправляться домой с пустыми руками.

График выхода новых серий Игра в кальмара: Вызов 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
TBA
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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