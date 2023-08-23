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Постер к 3-му сезону телешоу Забей на панк-рок
Киноафиша Сериалы Забей на панк-рок Сезоны Сезон 3

Never Mind the Buzzcocks
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Забей на панк-рок»

В 3-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» самое популярное музыкальное шоу на британском телевидении вернется в эфир, чтобы порадовать зрителей новыми выпусками. Как и всегда, студию посетят видные деятели шоу-бизнеса, которые сразятся между собой за победу. Ведущий – неутомимый весельчак Ноэль Филдинг, известный широкой аудитории по телесериалу «Майти Буш» и ток-шоу «Лучший пекарь Британии». Компанию ветерану проекта составляют валлийский комики Грег Дэвис и Джамали Мэддикс, шутки которых неизменно бьют в цель. Так что скучать поклонникам программы точно не придется.

Список серий 3-го сезона телешоу «Забей на панк-рок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Нова Твинс, Алекс Брукер, Дэнни Джонс Nova Twins, Alex Brooker, Danny Jones
Сезон 3 Серия 1
23 августа 2023
Грегори Портер, Эми Гледхилл, Чесни Хоукс Gregory Porter, Amy Gledhill, Chesney Hawkes
Сезон 3 Серия 2
30 августа 2023
Сэм Кэмпбелл, Калум Скотт, CMAT Sam Campbell, Calum Scott, CMAT
Сезон 3 Серия 3
6 сентября 2023
Стеффлон Дон, Джейк Ширз, Джейми-Ли О'Доннелл Stefflon Don, Jake Shears, Jamie-Lee O'Donnell
Сезон 3 Серия 4
13 сентября 2023
Палома Фейт, Бенджи Уэбб, Джуди Лав Paloma Faith, Benji Webbe, Judi Love
Сезон 3 Серия 5
20 сентября 2023
Ройсин Мёрфи, Дермот Кеннеди, Билли Портер Róisín Murphy, Dermot Kennedy, Billy Porter
Сезон 3 Серия 6
27 сентября 2023
Саггс, Кэтрин Райан, Талия Мар Suggs, Katherine Ryan, Talia Mar
Сезон 3 Серия 7
4 октября 2023
Ашникко, Джордан Стивенс, Фил Ванг Ashnikko, Jordan Stephens, Phil Wang
Сезон 3 Серия 8
11 октября 2023
Килл Смит-Байноу, Дэнни Гоффи, Фрейя Райдингс Kiell Smith-Bynoe, Danny Goffey, Freya Ridings
Сезон 3 Серия 9
18 октября 2023
Never Mind the Xmas - Leigh-Anne Pinnock, Harry Hill, Ricky Wilson
Сезон 3 Серия 10
19 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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