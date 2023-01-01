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Забей на панк-рок, список сезонов

Never Mind the Buzzcocks
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC Two
Список сезонов телешоу «Забей на панк-рок»
Забей на панк-рок - Сезон 1 / Season 2 Сезон 1 / Season 2
7 эпизодов 21 сентября 2021 - 2 ноября 2021
 
Забей на панк-рок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
9 эпизодов 14 сентября 2022 - 29 декабря 2022
 
Забей на панк-рок - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 23 августа 2023 - 19 декабря 2023
 
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