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Постер к 1-му сезону телешоу Забей на панк-рок
Киноафиша Сериалы Забей на панк-рок Сезоны Сезон 1

Never Mind the Buzzcocks
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Забей на панк-рок»

В 1-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» зрителей снова ждет погружение в музыкальный мир, однако оно будет не столько познавательным, сколько смешным и остроумным. Управлять процессом и судить игру будет Грег Дэвис, а комедианты Дейзи Мэй Купер и Ноэль Филдинг выступят в качестве капитанов соперничающих команд. Каждую программу к ним будут присоединяться известные личности, чтобы принять участие в викторине, главной темой которой станет музыка. В студии появится Майк Возняк, Том Греннан, Холли Джонсон из Frankie Goes to Hollywood и многие другие.

Список серий 1-го сезона телешоу «Забей на панк-рок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Энн-Мари, Джейд Тирлуолл, Ниш Кумар Anne-Marie, Jade Thirlwall, Nish Kumar
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2021
Элли Голдинг, Том Греннан, Юнгблад Ellie Goulding, Tom Grennan, Yungblud
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2021
Ричард Айоаде, DJ Majestic, Молли Кинг Richard Ayoade, DJ Majestic, Mollie King
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2021
Майк Возняк, Джакс Джонс, Элла Хендерсон Mike Wozniak, Jax Jones, Ella Henderson
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2021
Эйч, Джо Уилкинсон, Self Esteem Aitch, Joe Wilkinson, Self Esteem
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2021
Мэйзи Адам, Рэг'н'Бон Мэн, мисс Бэнкс Maisie Adam, Rag'n'Bone Man, Ms Banks
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2021
Без, Шон Райдер, Дезире Берч Bez, Shaun Ryder, Desiree Burch
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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