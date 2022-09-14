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Постер к 2-му сезону телешоу Забей на панк-рок
Киноафиша Сериалы Забей на панк-рок Сезоны Сезон 2

Never Mind the Buzzcocks
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 45 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Забей на панк-рок»

Во 2-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» Грег Дэвис займет место ведущего, чтобы пригласить британских комиков и звезд шоу-бизнеса помериться музыкальными знаниями. Постоянные капитаны команд объединятся с приглашенными участниками и станут искать ответы на каверзные вопросы. В студию придет инди-рокер Серж Пиццорно, известный широкой публике по группе Kasabian, поп-певица Мэйси Питерс, актриса мюзиклов Ханна Уоддингэм, комедиант Джоэл Домметт и другие. В шоу также включен выпуск, приуроченный специально к Рождеству.

Список серий 2-го сезона телешоу «Забей на панк-рок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Рассел Ховард, Мэй Мюллер, Нил Роджерс Russell Howard, Mae Muller, Nile Rodgers
Сезон 2 Серия 1
14 сентября 2022
Ройзин Конати, ArrDee, Джеймс-Бей Roisin Conaty, ArrDee, James Bay
Сезон 2 Серия 2
21 сентября 2022
Джой Крукс, Серж Пиццорно, Том Дэвис Joy Crooks, Serge Pizzorno, Tom Davis
Сезон 2 Серия 3
28 сентября 2022
Рози Джонс, Шэгги, Example Rosie Jones, Shaggy, Example
Сезон 2 Серия 4
5 октября 2022
Lethal Bizzle, Джеймс Бакли, Мэйзи Питерс Lethal Bizzle, James Buckley, Maisie Peters
Сезон 2 Серия 5
12 октября 2022
Джеймс Акастер, Керри Годлиман, Лойл Карнер, Мартин Кемп James Acaster, Kerry Godliman, Loyle Carner, Martin Kemp
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2022
Джонни Боррелл, Мишель де Сварт, Крепт и Конан Johnny Borrell, Michelle de Swarte, Krept & Konan
Сезон 2 Серия 7
26 октября 2022
Иэн Броуди, Ханна Уоддингем, Мелани Блатт Ian Broudie, Hannah Waddingham, Melanie Blatt
Сезон 2 Серия 8
2 ноября 2022
Джоэл Домметт, Джоэл Корри, Lady Leshurr Joel Dommett, Joel Corry, Lady Leshurr
Сезон 2 Серия 9
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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