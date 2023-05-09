Неясно, как живут без него: это важное русское слово отсутствует в иностранных словарях

Этот салат обожает Зеленый Дракон: идеальный легкий вариант на Новый 2024 год

Все знают, что Буратино — копия Пиноккио: вот чем наша кукла выгодно отличается от иностранной

В этикете веками существуют правила, которые все еще умудряются нарушать: этим грешат деревенские

Странная не только внешне: настоящую фамилию Васильевой сложно выговорить и со второго раза

За этой «Мимозой» у стола выстроится очередь: рецепт, в котором нет сардины и плавленых сырков

Так может только Михалков: в этом фильме не снимались актеры, но его номинировали на «Оскар»

Самая известная песня из «Иронии судьбы» оказалась заимствованной: вот где ее крутили впервые

Эту деталь в «Кавказской пленнице» не замечали годами: Гайдай цинично подставил Вицина

Крепко налегал на спиртное: этот русский автор чаще других развращал молодежь

Клеймо на репутации страны: какого фильма Меньшов стыдился больше всего