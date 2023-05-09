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Постер к 1-му сезону сериала Топор 1945. Кенигсберг
Киноафиша Сериалы Топор 1945. Кенигсберг Сезоны Сезон 1

Топор 1945. Кенигсберг 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Топор 1945. Кенигсберг»

Молодые бойцы советской армии находят немецкий клад. Четвертая часть военной драмы о подвигах Ивана Родина и его боевых товарищей. Зима 1945 года. Советская Армия активно наступает на Восточную Пруссию, приближая победу. В разведроту Одинцова отправляют молодых ребят без боевого опыта. Он принимает решение не рисковать и оставляет их охранять тыл в небольшом поместье вместе с раненым Родиным. Неожиданно один из бойцов находит клад с драгоценностями. Хозяин поместья признается, что его тут оставили немцы. Вскоре становится понятно, что они не забыли про спрятанные сокровища.

Список серий 1-го сезона сериала «Топор 1945. Кенигсберг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2023
График выхода всех сериалов
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