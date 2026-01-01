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Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
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Награды и номинации «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2023
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Золотой глобус 2026
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
International
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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