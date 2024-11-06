Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Новости
Новости о сериале «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»
Вся информация о сериале
Смотрите запоем «Трассу» и «Лихие»? Вот еще 7 сериалов, основанных на реальных кошмарных преступлениях
Сложно поверить, но подобное и правда происходило на самом деле.
Написать
6 ноября 2024 12:46
Чарли Ханнэм сыграет главную роль в третьей части антологии Netflix «Монстр»
Актер воплотит серийного убийцу Эда Гина.
Написать
17 сентября 2024 17:05
Хлоя Севиньи и Хавьер Бардем становятся жертвами убийства в трейлере «Монстров: История братьев Менендес»
Премьера состоится 19 сентября.
Написать
4 сентября 2024 18:16
Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи получили роли во втором сезоне «Монстра»
«История Джеффри Дамера» стала хитом Netflix.
Написать
16 января 2024 15:59
Стало известно, кто сыграет убийц во втором сезоне антологии Райана Мерфи «Монстр»
В следующей главе сериала Netflix будет рассказана история братьев Эрика и Лайла Менендесов.
Написать
30 июня 2023 16:17
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667