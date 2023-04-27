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Постер к 1-му сезону сериала Мосгаз. Последнее дело Черкасова
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Киноафиша Сериалы Мосгаз. Последнее дело Черкасова Сезоны Сезон 1

Мосгаз. Последнее дело Черкасова 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»

В 1 сезоне сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» главный герой разыскивает убийцу, промышляющего в столице в 1981 году. Как всегда, он ставит принципы и справедливость выше служебного распорядка, поэтому после очередного нарушения ему угрожают отстранением. К тому же в отдел приходит новый молодой и амбициозный следователь, разбирающийся в компьютерных технологиях и использующий детектор лжи. Начальство верит, что майор Ковалев может заменить опытного, но утомленного годами ищейку. Однако выясняется, что очередная цель маньяка – это сам Черкасов, а потому он не может уйти на пенсию, не завершив это дело.

Список серий 1-го сезона сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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