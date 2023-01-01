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Киноафиша Сериалы Спящий Сезоны Сезон 1

Nightsleeper
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спящий»

В 1 сезоне сериала «Спящий» действие происходит в спальном вагоне поезда, курсирующего между Шотландией и Британией. Поздно вечером состав, полный пассажиров, выдвигается из Глазго в направлении Лондона. Ничего не подозревающие люди ложатся спать в своих купе, но среди них оказываются двое пассажиров, которым этой ночью совсем не до сна. Один из них – британский правительственный агент, оповещенный о предстоящем теракте на железнодорожных путях. А второй – простой обыватель, случайно подслушавший разговор, который теперь из чувства совести и страха не может оставаться в стороне.

Список серий сериала Спящий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
График выхода всех сериалов
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