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Киноафиша Сериалы Удивительные люди

Удивительные люди (2016 - …)

Удивительные люди 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность телешоу 64 часа 30 минут
О чем телешоу

Шоу «Удивительные люди» – это российская адаптация всемирно известного проекта The Brain. Героями программы становятся обычные люди, раскрывшие в себе необычные способности и сумевшие выйти за границы возможностей собственного тела. Конкурсанты из разных городов России, Германии, Индии, США и других стран поражают зрителей и членов жюри немыслимыми, на первый взгляд, навыками: говорят на трех десятках языков, молниеносно перемножают в голове многозначные числа и поднимают на одной руке огромную массу.

В ролях
В ролях
Артем Варгафтик
Александр Гуревич
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Удивительные люди - Сезон 1 Сезон 1
2016, 7 эпизодов
 
Удивительные люди - Сезон 2 Сезон 2
2017, 9 эпизодов
 
Удивительные люди - Сезон 3 Сезон 3
2018, 9 эпизодов
 
Удивительные люди - Сезон 4 Сезон 4
2019, 9 эпизодов
 
Удивительные люди - Сезон 5 Сезон 5
2020, 9 эпизодов
 
Удивительные люди - Сезон 6 Сезон 6
TBA,
 
Кадры из телешоу
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