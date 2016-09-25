Шоу «Удивительные люди» – это российская адаптация всемирно известного проекта The Brain. Героями программы становятся обычные люди, раскрывшие в себе необычные способности и сумевшие выйти за границы возможностей собственного тела. Конкурсанты из разных городов России, Германии, Индии, США и других стран поражают зрителей и членов жюри немыслимыми, на первый взгляд, навыками: говорят на трех десятках языков, молниеносно перемножают в голове многозначные числа и поднимают на одной руке огромную массу.