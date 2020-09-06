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Постер к 5-му сезону телешоу Удивительные люди
Киноафиша Сериалы Удивительные люди Сезоны Сезон 5

Удивительные люди 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 6 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Удивительные люди»

В 5 сезоне шоу «Удивительные люди» к членам жюри присоединяется хормейстер, участница одного из предыдущих сезонов программы Екатерина Кулешова. А в студию продолжают съезжаться самые талантливые люди мира, поражающие своими буквально нечеловеческими способностями и навыками. В этом сезоне принимают участие 70 уникумов, каждому из которых есть чем гордиться. Самому младшему конкурсанту всего 8 лет. На сей раз перед судьями предстают гении в самых неожиданных областях: они умеют определять все существующие в мире виды растений, говорят на мертвых языках и ходят по канату с закрытыми глазами.

Список серий телешоу Удивительные люди График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 35
Сезон 5 Серия 1
6 сентября 2020
Выпуск 36
Сезон 5 Серия 2
13 сентября 2020
Выпуск 37
Сезон 5 Серия 3
20 сентября 2020
Выпуск 38
Сезон 5 Серия 4
27 сентября 2020
Выпуск 39
Сезон 5 Серия 5
4 октября 2020
Выпуск 40
Сезон 5 Серия 6
11 октября 2020
Выпуск 41
Сезон 5 Серия 7
18 октября 2020
Выпуск 42
Сезон 5 Серия 8
25 октября 2020
Выпуск 43 Финал
Сезон 5 Серия 9
1 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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