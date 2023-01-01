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Удивительные люди
Сезоны
Удивительные люди, список сезонов
Удивительные люди
12+
Год выпуска
2016
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
Россия 1
Список сезонов телешоу «Удивительные люди»
Сезон 1
7 эпизодов
25 сентября 2016 - 6 ноября 2016
Сезон 2
9 эпизодов
3 сентября 2017 - 5 ноября 2017
Сезон 3
9 эпизодов
2 сентября 2018 - 28 октября 2018
Сезон 4
9 эпизодов
8 сентября 2019 - 3 ноября 2019
Сезон 5
9 эпизодов
6 сентября 2020 - 1 ноября 2020
Сезон 6
6 эпизодов
19 мая 2023 - 26 июня 2023
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