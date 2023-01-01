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Удивительные люди, список сезонов

Удивительные люди 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Россия 1
Список сезонов телешоу «Удивительные люди»
Удивительные люди - Сезон 1 Сезон 1
7 эпизодов 25 сентября 2016 - 6 ноября 2016
 
Удивительные люди - Сезон 2 Сезон 2
9 эпизодов 3 сентября 2017 - 5 ноября 2017
 
Удивительные люди - Сезон 3 Сезон 3
9 эпизодов 2 сентября 2018 - 28 октября 2018
 
Удивительные люди - Сезон 4 Сезон 4
9 эпизодов 8 сентября 2019 - 3 ноября 2019
 
Удивительные люди - Сезон 5 Сезон 5
9 эпизодов 6 сентября 2020 - 1 ноября 2020
 
Удивительные люди - Сезон 6 Сезон 6
6 эпизодов 19 мая 2023 - 26 июня 2023
 
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