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Постер к 2-му сезону телешоу Удивительные люди
Киноафиша Сериалы Удивительные люди Сезоны Сезон 2

Удивительные люди 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 9
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Удивительные люди»

Во 2 сезоне шоу «Удивительные люди» ведущий Александр Гуревич вновь собирает в одной студии самых талантливых и потрясающих воображение представителей человеческой расы. Учителя, педагоги и водители трамваев из разных городов России и стран мира демонстрируют на экране способности, в которые сложно даже поверить. В каждом выпуске участвуют 7 конкурсантов, из которых после нескольких испытаний в финал сможет пройти только один. А самый удивительный человек года заберет домой главный приз – один миллион рублей. В жюри на этот раз оказываются Ольга Шелест, Евгений Папунаишвили, Наталья Рагозина и профессор Василий Ключарев.

Список серий телешоу Удивительные люди График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 08
Сезон 2 Серия 1
3 сентября 2017
Выпуск 09
Сезон 2 Серия 2
10 сентября 2017
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 3
17 сентября 2017
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 4
24 сентября 2017
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 5
1 октября 2017
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 6
8 октября 2017
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 7
22 октября 2017
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 8
29 октября 2017
Выпуск 16 Финал
Сезон 2 Серия 9
5 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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