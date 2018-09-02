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Постер к 3-му сезону телешоу Удивительные люди
Киноафиша Сериалы Удивительные люди Сезоны Сезон 3

Удивительные люди 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 9
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Удивительные люди»

В 3 сезоне шоу «Удивительные люди» судейскую коллегию представляют чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Наталья Рагозина, обладательница телевизионной премии ТЭФИ Мария Ситтель, телеведущая и актриса Ольга Шелест, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили и, конечно, ученый, исследующий возможности человеческого мозга, Василий Ключарев. Именно этим людям предстоит решить, чьи навыки, таланты и способности на этот раз окажутся самыми поразительными. Кто-то из участников создает потрясающие миниатюры на рисовых зернышках, кто-то свободно изъясняется на 16 языках, а кто-то легко выдерживает критически низкие и высокие температуры.

Список серий телешоу Удивительные люди График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 17
Сезон 3 Серия 1
2 сентября 2018
Выпуск 18
Сезон 3 Серия 2
9 сентября 2018
Выпуск 19
Сезон 3 Серия 3
16 сентября 2018
Выпуск 20
Сезон 3 Серия 4
23 сентября 2018
Выпуск 21
Сезон 3 Серия 5
30 сентября 2018
Выпуск 22
Сезон 3 Серия 6
7 октября 2018
Выпуск 23
Сезон 3 Серия 7
14 октября 2018
Выпуск 24
Сезон 3 Серия 8
21 октября 2018
Выпуск 25 Финал
Сезон 3 Серия 9
28 октября 2018
График выхода всех сериалов
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