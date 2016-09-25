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Постер к 1-му сезону телешоу Удивительные люди
Киноафиша Сериалы Удивительные люди Сезоны Сезон 1

Удивительные люди 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 7
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Удивительные люди»

В 1 сезоне шоу «Удивительные люди» начинается самый необычный телевизионный эксперимент, доказывающий, что человеческий мозг способен абсолютно на все. Отборочный тур проходят самые обычные, на первый взгляд, люди, обладающие немыслимыми способностями и практически невозможными навыками. Шестилетняя девочка, способная поднять автомобиль; слепой музыкант, сумевший рассмотреть мир с помощью звуковых волн; математик, за подсчетами которого не может угнаться ни один калькулятор. Одним талант достался от природы, другие развили его ценой огромных усилий. Однако главный приз сможет забрать только самый удивительный из участников.

Список серий телешоу Удивительные люди График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2016
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2016
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2016
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2016
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2016
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
30 октября 2016
Выпуск 07 Финал
Сезон 1 Серия 7
6 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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