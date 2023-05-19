Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 6-му сезону телешоу Удивительные люди
Киноафиша Сериалы Удивительные люди Сезоны Сезон 6

Удивительные люди 12+
Название Сезон 6
Премьера сезона 19 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Удивительные люди»

В 6 сезоне шоу «Удивительные люди» на экраны после перерыва возвращается самое необычное шоу талантов в стране. Ведущим на этот раз становится эрудит, энциклопедист и лектор Артем Варгафтик. А знакомое зрителям звездное жюри дополнит шоумен, ведущий подкастов «Физики и лирики» Александр Пушной. Кастинги проходят не только российские гении, но и конкурсанты из Китая, Швейцарии, Монголии, Индии, Либерии, Италии и Испании. Каждому из них есть чем поразить зрителей до глубины души. Нечеловеческая сила и выносливость, встроенный в мозг калькулятор или переводчик на все языки – это лишь малая часть умений удивительных людей.

Список серий телешоу Удивительные люди График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 01
Сезон 6 Серия 1
19 мая 2023
Выпуск 02
Сезон 6 Серия 2
26 мая 2023
Выпуск 03
Сезон 6 Серия 3
5 июня 2023
Выпуск 04
Сезон 6 Серия 4
12 июня 2023
Выпуск 05
Сезон 6 Серия 5
19 июня 2023
Выпуск 06
Сезон 6 Серия 6
26 июня 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Дочь Пересильд рассказала про «первый раз»: случилось с Маратом на съемках «Слова пацана»
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше