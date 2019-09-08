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Постер к 4-му сезону телешоу Удивительные люди
Киноафиша Сериалы Удивительные люди Сезоны Сезон 4

Удивительные люди 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Удивительные люди»

В 4 сезоне шоу «Удивительные люди» формат программы немного меняется. На этот раз между собой соревнуются люди, уже появлявшиеся на экране в предыдущих сезонах. Причем каждому гению или силачу достаются соперники, которые могут соревноваться с ним именно в его категории талантов. Для выдающихся мнемотехников, математиков, йогов, эхолокаторов и даже спидкуберов представлены отдельные номинации, в которых схлестываются самые запоминающиеся участники прошлых лет. Ведущим шоу по-прежнему остается Александр Гуревич, а в жюри сидят как российские звезды, как и исследователи, занимающиеся изучением человеческого мозга.

Список серий телешоу Удивительные люди График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 26
Сезон 4 Серия 1
8 сентября 2019
Выпуск 27
Сезон 4 Серия 2
15 сентября 2019
Выпуск 28
Сезон 4 Серия 3
22 сентября 2019
Выпуск 29
Сезон 4 Серия 4
29 сентября 2019
Выпуск 30
Сезон 4 Серия 5
6 октября 2019
Выпуск 31
Сезон 4 Серия 6
13 октября 2019
Выпуск 32
Сезон 4 Серия 7
20 октября 2019
Выпуск 33
Сезон 4 Серия 8
27 октября 2019
Выпуск 34 Финал
Сезон 4 Серия 9
3 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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