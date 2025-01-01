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Лучшие военные аниме-сериалы

Все 17 Онлайн
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Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
боевик, аниме , фэнтези 2023, Япония
0.0
Низкоквалифицированный ниндзя
Низкоквалифицированный ниндзя
комедия, боевик, аниме 2023, Япония
0.0
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
аниме , фантастика, боевик 2022, Япония
0.0
Трон, отмеченный богом
Трон, отмеченный богом
боевик, приключения, аниме 2022, Китай
0.0
Герой-рационал перестраивает королевство
Герой-рационал перестраивает королевство
приключения, аниме , фэнтези 2021, Япония
0.0
Призрак в доспехах: SAC_2045
Призрак в доспехах: SAC_2045
боевик, аниме , фантастика 2020, Япония/США
0.0
Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира
Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира
боевик, аниме , фэнтези 2020, Япония
0.0
Сага о Винланде
Сага о Винланде
боевик, приключения, аниме 2019, Япония
6.0
Золотое божество
Золотое божество
боевик, приключения, аниме 2018, Япония
0.0
Берсерк
Берсерк
драма, боевик, аниме , фэнтези 2016, Япония
5.0
Пожиратель Богов
Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика 2015, Япония
7.0
Атака титанов
Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.0
Девушки и танки
Девушки и танки
драма, боевик, аниме 2012, Япония
0.0
Код Гиас: Восставший Лелуш
Код Гиас: Восставший Лелуш
драма, боевик, аниме , фантастика 2006, Япония
0.0
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
боевик, аниме , фантастика, триллер 2002, Япония
0.0
Берсерк
Берсерк
аниме , фэнтези, ужасы 1997, Япония
8.0
Евангелион
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика 1995, Япония
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В этой подборке представлены захватывающие сериалы о войне, каждый из которых раскрывает глубокие человеческие драмы и выражает величие героизма в условиях конфликтов. Исследуйте эпохальные события с аниме о Второй мировой войне, где каждая серия оживляет исторические моменты и показывает мужество людей. Отправляйтесь в прошлое с сериалами о войнах в Японии, где вы сможете изучить сложные периоды этой страны. Откройте для себя удивительные миры исторических событий и военных конфликтов в этих захватывающих сериалах.

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