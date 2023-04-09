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Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Киноафиша Сериалы Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия Сезоны Сезон 2

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»

Во 2 сезоне сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» Сулетта встречает девушку, сбежавшую из технологического института, по имени Миорин Рембран. По настоянию своего деспотичного отца Деллинга ей приходилось быть призом для парней, соревнующихся в «Гандам». Не желая становиться чьей-то трофейной невестой, она ушла из дома и поступила в школу Астикассии, чтобы идти собственным путем. Она становится серьезной конкуренткой для Сулетты в ее стремлении стать настоящим пилотом. Тем временем в академию доставляют новую разработку – мобильный костюм Gundam Aerial, созданный по легендарной технологии GUND.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Посланники с Земли Envoys from the Earth
Сезон 2 Серия 1
9 апреля 2023
Чего они желают What They Wish For
Сезон 2 Серия 2
16 апреля 2023
Отец и ребенок Father and Child
Сезон 2 Серия 3
23 апреля 2023
Круговорот греха Cycle of Sin
Сезон 2 Серия 4
30 апреля 2023
Драгоценные вещи Precious Things
Сезон 2 Серия 5
7 мая 2023
Наши пустые "Я" Our Empty Selves
Сезон 2 Серия 6
21 мая 2023
Не самый лучший способ Not the Best Way
Сезон 2 Серия 7
28 мая 2023
Конец надежде The End of Hope
Сезон 2 Серия 8
4 июня 2023
Что же нам теперь делать What Do We Do Now
Сезон 2 Серия 9
11 июня 2023
Сплетенный путь The Woven Path
Сезон 2 Серия 10
18 июня 2023
Неумолимая нежность Unrelenting Tenderness
Сезон 2 Серия 11
25 июня 2023
Заключительный эпизод Final Episode
Сезон 2 Серия 12
2 июля 2023
График выхода всех сериалов
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