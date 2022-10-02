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Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Киноафиша Сериалы Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия Сезоны Сезон 1

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»

В 1 сезоне сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» в крупнейшую в космосе технологическую школу Астикассии переводится 21-летняя студентка Сулетта Меркьюри с Меркурия. Она мало что знает о своем прошлом, кроме того, что ее мать была ученой и рьяно настаивала на том, чтобы она пошла по ее стопам. Тем временем правительство разыскивает пропавшую много лет назад Эльнору Самайю и ее маленькую дочь. Женщина и девочка стали единственными последователями института Ванадиса, выжившими после его уничтожения. А значит, только они знают правду о закрытой правительственной программе «Гандам».

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ведьма и невеста The Witch and the Bride
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2022
Проклятый мобильный костюм The Cursed Mobile Suit
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2022
Гордость Гуэля Guel's Pride
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2022
Невидимая ловушка Unseen Trap
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2022
Отражение в ледяном глазу Reflection in an Icy Eye
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2022
Мрачная песня A Gloomy Song
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2022
Должны ли мы Гандам? Shall We Gundam?
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2022
Их выбор Their Choice
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2022
Если бы я мог сделать еще один шаг к тебе If I Could Take One More Step Toward You
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2022
Кружение мыслей Circling Thoughts
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2022
Ведьмы с Земли The Witches from Earth
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2022
Продолжайте маршировать вместо того, чтобы бежать Keep Marching On Instead of Running Off
Сезон 1 Серия 12
8 января 2023
График выхода всех сериалов
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