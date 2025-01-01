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Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Сезоны
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия, список сезонов
Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Год выпуска
2022
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
MBS
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
2 октября 2022 - 8 января 2023
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
9 апреля 2023 - 2 июля 2023
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