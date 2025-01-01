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Постер сериала Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Киноафиша Сериалы Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия Сезоны

Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия, список сезонов

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Год выпуска 2022
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 2 октября 2022 - 8 января 2023
 
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 9 апреля 2023 - 2 июля 2023
 
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