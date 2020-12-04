«Тихая вода» – это детский развивающий анимационный сериал о трех веселых ребятах и их мудром соседе – панде по имени Стиллуотер. Карл, Майкл и их сестренка Эдди, как и все дети, не прочь поиграть на свежем воздухе и узнать что-нибудь новое. Однако нередко их приключения без присмотра старших приводят к грустным или даже опасным последствиям. К счастью, в лесу по соседству живет самое рассудительное, спокойное и разумное существо на свете. Стиллуотер всегда готов положить конец детскому спору и вернуть в отношения ребят мир и любовь.