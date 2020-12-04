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Постер сериала Тихая вода
Постер сериала Тихая вода
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Киноафиша Сериалы Тихая вода

Тихая вода (2020 - …)

Stillwater 0+
Год выпуска 2020
Страна США/Франция/Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 15 часов 50 минут
О чем сериал

«Тихая вода» – это детский развивающий анимационный сериал о трех веселых ребятах и их мудром соседе – панде по имени Стиллуотер. Карл, Майкл и их сестренка Эдди, как и все дети, не прочь поиграть на свежем воздухе и узнать что-нибудь новое. Однако нередко их приключения без присмотра старших приводят к грустным или даже опасным последствиям. К счастью, в лесу по соседству живет самое рассудительное, спокойное и разумное существо на свете. Стиллуотер всегда готов положить конец детскому спору и вернуть в отношения ребят мир и любовь.

В ролях
В ролях
Кари Уолгрен
Кари Уолгрен
Робби Дэймонд
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор
James Sie
Sirena Irwin
Фрида Вулф
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Тихая вода»
TBA
Сезон 3 Серия 1
19 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Тихая вода - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 24 эпизода
 
Тихая вода - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
Тихая вода - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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