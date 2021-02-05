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Постер к сериалу Шоу Снупи
Постер к сериалу Шоу Снупи
Постер к сериалу Шоу Снупи
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Киноафиша Сериалы Шоу Снупи
Шоу Снупи (2021 - …) The Snoopy Show 6+
Год выпуска 2021
Страна США/Канада
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 21 минута
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 7 часов 0 минут
О чем сериал

«Шоу Снупи» — новый мультипликационный сериал, созданный стриминговой платформой Apple TV+. Данное шоу является ответвлением большой кинофраншизы о приключениях пса по имени Снупи. Снупи — очаровательный и крайне жизнерадостный бигль, преданный своему хозяину, мальчику по имени Чарли Браун. Несмотря на то, что главный герой обладает весьма ограниченным словарным запасом, все остальные персонажи, в том числе и люди, довольно легко его понимают. Самыми любимыми хобби Снупи являются чтение и написание собственных книг. Кроме того, у этого бигля есть высшее образование — диплом юридического факультета.

Шоу Снупи - трейлер второго сезона
Шоу Снупи
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роберт Тинклер
Терри Макгуррин
Итан Пуджиотто
Изабелла Лео
Уайатт Уайт
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Шоу Снупи»
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
5 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Шоу Снупи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Шоу Снупи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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