«Шоу Снупи» — новый мультипликационный сериал, созданный стриминговой платформой Apple TV+. Данное шоу является ответвлением большой кинофраншизы о приключениях пса по имени Снупи. Снупи — очаровательный и крайне жизнерадостный бигль, преданный своему хозяину, мальчику по имени Чарли Браун. Несмотря на то, что главный герой обладает весьма ограниченным словарным запасом, все остальные персонажи, в том числе и люди, довольно легко его понимают. Самыми любимыми хобби Снупи являются чтение и написание собственных книг. Кроме того, у этого бигля есть высшее образование — диплом юридического факультета.