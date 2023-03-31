Мультсериал «Совенок Ева» рассказывает о приключениях очаровательной и талантливой совушки и ее лесных друзей. Ева – дерзкая и творческая натура, которой хочется самостоятельно убедиться во всех прописных истинах, поучаствовать во всех интересных событиях и подружиться со всеми зверятами и птицами леса. Вместе со своей лучшей подружкой Люси она живет в сказочном мире Тритопингтон, где каждый день происходит что-нибудь увлекательное и волшебное. Все самое интересное из своей жизни Ева записывает в специальный дневник.