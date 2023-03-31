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Киноафиша Сериалы Совенок Ева

Совенок Ева (2023 - …)

Eva the Owlet 0+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

Мультсериал «Совенок Ева» рассказывает о приключениях очаровательной и талантливой совушки и ее лесных друзей. Ева – дерзкая и творческая натура, которой хочется самостоятельно убедиться во всех прописных истинах, поучаствовать во всех интересных событиях и подружиться со всеми зверятами и птицами леса. Вместе со своей лучшей подружкой Люси она живет в сказочном мире Тритопингтон, где каждый день происходит что-нибудь увлекательное и волшебное. Все самое интересное из своей жизни Ева записывает в специальный дневник.

Совенок Ева - трейлер
Совенок Ева
трейлер
В ролях
В ролях
Роми Фэй
Вивьенн Рутерфорд
Прессли Джеймс Кросби
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Совенок Ева»
TBA
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Совенок Ева - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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