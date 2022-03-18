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Тихая вода 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тихая вода
Киноафиша Сериалы Тихая вода Сезоны Сезон 2

Stillwater 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тихая вода»

Во 2 сезоне сериала «Тихая вода» Карл строит прямо во дворе космический корабль, но никто не верит, что он действительно полетит. Тем временем неожиданный летний дождик дарит Майклу и Эдди новый взгляд на игру их брата. Позже родители дарят мальчикам игрушечного робота, но он оказывается совсем не таким крутым, как они ожидали. Майкла нанимают, чтобы он посидел с соседской собакой в выходные. Но ребята узнают, что как раз в эти выходные на небе можно будет увидеть лунное затмение, поэтому все идет не так, как планировалось. К счастью, поблизости, как всегда, оказывается мудрый Стиллуотер, который спасает ситуацию.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Тихая вода График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
В гостях The Visit
Сезон 2 Серия 1
18 марта 2022
Представление Showtime
Сезон 2 Серия 2
18 марта 2022
Музей Карла Karl's Museum
Сезон 2 Серия 3
18 марта 2022
Помощник The Helper
Сезон 2 Серия 4
18 марта 2022
Первая помощь Band Aid
Сезон 2 Серия 5
18 марта 2022
Доброе утро The Good Morning
Сезон 2 Серия 6
18 марта 2022
Большая стройка Building Big
Сезон 2 Серия 7
18 марта 2022
Падающие листья Falling Leaves
Сезон 2 Серия 8
18 марта 2022
Стежки Stitch Marks
Сезон 2 Серия 9
18 марта 2022
Друзья навеки Friends Forever
Сезон 2 Серия 10
18 марта 2022
Прятки Hide and Seek
Сезон 2 Серия 11
18 марта 2022
Поездка The Trip
Сезон 2 Серия 12
18 марта 2022
Одна капля порождает океан One Drop Makes an Ocean
Сезон 2 Серия 13
15 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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