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Тихая вода 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тихая вода
Киноафиша Сериалы Тихая вода Сезоны Сезон 1

Stillwater 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тихая вода»

В 1 сезоне сериала «Тихая вода» события разворачиваются в идиллической деревушке на окраине большого леса, где живут братья Карл и Майкл и их сестра Эдди вместе со своими родителями. Весь день напролет дети проводят на свежем воздухе. Они бодры, веселы и всегда готовы к приключениям. Правда, им частенько не хватает знаний об этом мире и опыта, чтобы отличить плохое от хорошего, веселое от опасного. К счастью для этих троих, их ближайшим соседом является Стиллуотер – мудрая старая панда. Он всегда готов разрешить их спор и рассказать им все, что их интересует. Конечно, как и все дети, ребята редко слушаются старших…

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Тихая вода График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Несбыточная мечта The Impossible Dream
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2020
Под дождем Stuck in the Rain
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2020
Дар сочувствия Gift of Compassion
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2020
Лучше не бывает Larger Than Life
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2020
Холодный душ Soaked
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2020
Точно по размеру A Perfect Fit
Сезон 1 Серия 6
4 декабря 2020
Собака мордой вниз Downward Dog
Сезон 1 Серия 7
4 декабря 2020
Спящая луна The Sleeping Moon
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2020
Забег The Race
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2020
Наряд Dressed Up
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2020
Стрижка The Haircut
Сезон 1 Серия 11
4 декабря 2020
Бумажные крылья Paper Wings
Сезон 1 Серия 12
4 декабря 2020
Громкие цвета Loud Colors
Сезон 1 Серия 13
27 августа 2021
Запутанное дело Tied Up in Knots
Сезон 1 Серия 14
27 августа 2021
Переправа Crossing Over
Сезон 1 Серия 15
27 августа 2021
Оттенок грусти Kind of Blue
Сезон 1 Серия 16
27 августа 2021
Затруднительное положение Out on a Limb
Сезон 1 Серия 17
27 августа 2021
Песчаный замок Sandcastles
Сезон 1 Серия 18
27 августа 2021
Неожиданный подарок The Unexpected Gift
Сезон 1 Серия 19
27 августа 2021
Праздничная песня Celebration Song
Сезон 1 Серия 20
27 августа 2021
Обмен The Trade
Сезон 1 Серия 21
27 августа 2021
Зимнее чудо Winter Wonder
Сезон 1 Серия 22
27 августа 2021
История о призраках Ghost Story
Сезон 1 Серия 23
1 октября 2021
Дорога домой The Way Home
Сезон 1 Серия 24
3 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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