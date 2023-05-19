Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тихая вода 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Тихая вода
Киноафиша Сериалы Тихая вода Сезоны Сезон 3

Stillwater 0+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Тихая вода»

В 3 сезоне сериала «Тихая вода» дети думают, что у Стиллуотера день рождения, поэтому они планируют для своего мудрого друга-панды вечеринку-сюрприз. Но выясняется, что панды по-другому отмеряют свой жизненный цикл. Тем временем Эдди разочарована тем, что главная роль в школьном спектакле достается другой девочке. Кажется, ей предстоит впервые в жизни столкнуться с завистью и ее нехорошими последствиями. Карл боится идти к парикмахеру в первый раз в жизни, потому что не знает, что его ждет. Майкл полон решимости сделать идеальный бумажный самолетик, но оригами раз за разом не удается. Решить все проблемы детям поможет Стиллуотер.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Тихая вода График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ожидание Waiting
Сезон 3 Серия 1
19 мая 2023
Ярморка Bake Sale
Сезон 3 Серия 2
19 мая 2023
Капитан Ку Captain Koo
Сезон 3 Серия 3
19 мая 2023
Копни глубже Digging Deeper
Сезон 3 Серия 4
19 мая 2023
Веселье без конца Tons of Fun
Сезон 3 Серия 5
19 мая 2023
Изменения Apologies
Сезон 3 Серия 6
19 мая 2023
Звучит поэтично Sounds Like Poetry
Сезон 3 Серия 7
19 мая 2023
Наблюдение за птицами Birdwatching
Сезон 3 Серия 8
19 мая 2023
Новые соседи New Neighbors
Сезон 3 Серия 9
19 мая 2023
Подарок Ку Koo's Gift
Сезон 3 Серия 10
19 мая 2023
Добрые пожелания Friendly Wishes
Сезон 3 Серия 11
19 мая 2023
Общий сад Growing Together
Сезон 3 Серия 12
19 мая 2023
Котио The Catio
Сезон 3 Серия 13
19 мая 2023
Поход Campout
Сезон 3 Серия 14
19 мая 2023
Книжный клуб Book Club
Сезон 3 Серия 15
19 мая 2023
Поиски сокровищ Treasure Hunt
Сезон 3 Серия 16
19 мая 2023
Лови! The Catch
Сезон 3 Серия 17
19 мая 2023
Чужой праздник Missing Out
Сезон 3 Серия 18
19 мая 2023
Мне скучно I'm Bored
Сезон 3 Серия 19
19 мая 2023
Выставка Art Fair
Сезон 3 Серия 20
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше